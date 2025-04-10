日本【マーケット情報】商品市況（2025年04月09日午前時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月09日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年04月09日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月08日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月08日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月07日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月04日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニューステイクオフ：＜日本発＞朝の通勤途中…日本社会社会一般車部品で炭素繊維規制検討、日本企業打撃＝ＥＵ欧州繊維繊維その他製造環境政策・法律・規制車部品NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月04日時点）日本金融マクロ経済金融一般各国・地域のトップ記事香港運河売却の行方さらに混迷PICK UP運輸海運政治一般政策・法律・規制NEW台湾鴻海、日産との協業に意欲PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW韓国車産業に２兆ウォン追加支援PICK UP車両貿易自動車金融一般政策・法律・規制外交車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ