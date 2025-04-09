高速鉄道でペット輸送、中国鉄路が開始

中国高速鉄道でペット輸送、中国鉄路が開始運輸NEW国・地域中国業種運輸関連タグ中国陸運その他サービス社会一般関連トピックス・特集・連載アジアを支える鉄道輸送アジアを支える鉄道輸送高速鉄道でペット輸送、中国鉄路が開始中国運輸その他サービス陸運社会一般NEWＭＲＴパープル線、南部延伸工事53％完了タイ運輸インフラ建設・プラント陸運NEW台湾鉄道が運賃を平均27％引き上げ、６月から台湾運輸陸運タイ中高速鉄道、第２期は国産建材で建設タイ運輸インフラ建設・プラント陸運デリーメトロの新設区間、３両編成で運行インド運輸陸運ＭＲＴ７号線の駅設置、地元自治体と合意フィリピン運輸インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制中国の最新ニュース中国は「最後まで戦う」 米に徹底対抗、やまない関税合戦中国経済マクロ経済貿易証券政策・法律・規制NEWホンダの３月販売8.8％減、ＮＥＶに押され中国車両統計自動車中国「極限圧力」備えあり、内需主導に転換中国経済マクロ経済貿易各国・地域のトップ記事ミャンマー軍政ナンバー２、許可ない救援活動容認せずPICK UP政治社会一般政治一般軍事災害NEW中国中国は「最後まで戦う」PICK UP経済マクロ経済貿易証券政策・法律・規制NEW香港香港政府、米関税に７対策PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ