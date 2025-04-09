繊維商社ヤギ、グルガオンに子会社設立

インド繊維商社ヤギ、グルガオンに子会社設立日系企業進出繊維NEW国・地域インド業種繊維関連タグインド日本繊維貿易関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出繊維商社ヤギ、グルガオンに子会社設立インド繊維貿易繊維NEW堀場製作所、ウエハー検査装置社を買収韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造川崎重工、油圧製品の販売会社を設立インドネシア製造その他製造精密機器機械アーティエンス、深センに合弁会社中国深セン化学電子・コンピューター化学一般その他製造設備投資トヨタ、四川で水素燃料電池の合弁事業中国四川製造自動車その他製造石油・石炭・ガス設備投資車部品ツガミが浙江に新工場、川下需要増で中国浙江製造電子・コンピューターその他製造精密機器機械設備投資建設・プラント車部品インドの最新ニュース【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024/25年度インド車両統計自動車二輪車家電ハベルス、エアコンの生産能力49％増強インド電機電機NEWテイクオフ：「戦い」は昨年９月に始…インド社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー軍政ナンバー２、許可ない救援活動容認せずPICK UP政治社会一般政治一般軍事災害NEW中国中国は「最後まで戦う」PICK UP経済マクロ経済貿易証券政策・法律・規制NEW香港香港政府、米関税に７対策PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ