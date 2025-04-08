日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月07日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月07日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月04日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月04日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月03日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月03日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月02日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース成田空港で日本酒熱視線、試飲会や限定品も日本食品食品・飲料空運小売りアマゾンも買収提案か、ＴｉｋＴｏｋ米国事業米国ＩＴＩＴ一般メディア小売り米フーターズ破産申請、物価高で外食控えか米国サービス食品・飲料外食・飲食各国・地域のトップ記事中国清明節の旅行市場が活況観光マクロ経済統計陸運海運空運観光娯楽メディア社会一般文化・宗教政策・法律・規制外食・飲食NEW香港ハンセン指数が歴史的暴落PICK UP金融貿易金融一般証券NEW台湾台湾株式、９割がストップ安PICK UP金融マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般証券政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ