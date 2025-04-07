気候変動、中国のＧＤＰ５％以上損失も

中国気候変動、中国のＧＤＰ５％以上損失も経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済環境社会一般ＧＤＰ気候変動、中国のＧＤＰ５％以上損失も中国経済マクロ経済社会一般環境NEW２ＱのＧＤＰ成長率2.5％、香港大予測香港経済マクロ経済統計NEW米相互関税の損失ＧＤＰ比1.9％、商工大タイ経済マクロ経済貿易NEW１～３月成長率6.93％、20年以降で最高ベトナム経済マクロ経済統計NEW成長率6.9％、コロナ後最高 １～３月、米関税で先行きに不安ベトナム経済マクロ経済統計NEWダナン市、１～３月の成長率は11.36％ベトナム経済マクロ経済統計NEW中国の最新ニュース北京の清明節、旅行消費は9.5％増の115億元中国北京観光統計観光社会一般小売り外食・飲食NEW３月の外貨準備高、３カ月連続増加中国金融マクロ経済統計鉄鋼・金属金融一般NEW深セン市の出入境者数、１Ｑは15％増中国深セン社会統計陸運海運空運社会一般NEW各国・地域のトップ記事中国清明節の旅行市場が活況観光マクロ経済統計陸運海運空運観光娯楽メディア社会一般文化・宗教政策・法律・規制外食・飲食NEW香港ハンセン指数が歴史的暴落PICK UP金融貿易金融一般証券NEW台湾台湾株式、９割がストップ安PICK UP金融マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般証券政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ