再エネ電力供給に日系が参入

インド再エネ電力供給に日系が参入過熱する再エネ発電市場（上）公益NEWインドで再生可能エネルギーのコーポレートＰＰＡ（電力購入契約）事業に参入する日系企業が現れ始めた。安価で環境価値のある電力を求める電力消費者が増加しており、住友商事と大阪ガスは地場企業と提携して事業を進める。国・地域インド業種公益関連タグインド日本不動産電力・ガス・水道インフラ環境設備投資関連トピックス・特集・連載過熱する再エネ発電市場過熱する再エネ発電市場再エネ電力供給に日系が参入 過熱する再エネ発電市場（上）インド公益インフラ電力・ガス・水道設備投資不動産環境NEWインドの最新ニュース５月の乗用車販売、首位スズキは６％減インド車両統計自動車NEW５月製造業ＰＭＩは57.6、新規受注は堅調インド製造統計その他製造NEWミーナクシ、不動産投資ファンド設立へインド建設不動産建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事韓国大統領に李在明氏、３年ぶりの革新政権政治マクロ経済社会一般政治一般選挙外交更新ミャンマー５月ＰＭＩ、前月から改善も節目割れPICK UP経済マクロ経済統計その他製造NEW中国政府が車価格競争にメスPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制車部品小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ