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    再エネ電力供給に日系が参入

    過熱する再エネ発電市場（上）
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    インドで再生可能エネルギーのコーポレートＰＰＡ（電力購入契約）事業に参入する日系企業が現れ始めた。安価で環境価値のある電力を求める電力消費者が増加しており、住友商事と大阪ガスは地場企業と提携して事業を進める。

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