中銀、25年国際収支は赤字転落と予測

フィリピン中銀、25年国際収支は赤字転落と予測経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン金融一般マクロ経済統計貿易貿易統計青島の１～２月経済統計、鉱工業は9.3％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW２月製造業生産高、1.3％低下 ８カ月ぶりマイナス、電子低迷でシンガポール経済マクロ経済統計その他製造NEW中銀、25年国際収支は赤字転落と予測フィリピン経済マクロ経済貿易統計金融一般NEW山東の１～２月経済統計、鉱工業は8.0％増中国山東経済マクロ経済貿易統計河北の１～２月経済統計、鉱工業は7.0％増中国河北経済マクロ経済貿易統計ＢＹＤの24年12月期が好調 売上高は通期初のテスラ超え中国車両貿易統計決算自動車設備投資車部品フィリピンの最新ニュース海自「のしろ」、スービック基地に初寄港フィリピン政治政治一般軍事外交NEW副大統領府に爆破予告、業務一時停止フィリピン社会社会一般事件政治一般台湾企業、ウインパワーと太陽光発電で提携フィリピン公益インフラ電力・ガス・水道建設・プラント環境NEW各国・地域のトップ記事中国ホンダが広州で新型ＥＶ生産PICK UP車両自動車ＩＴ一般NEW香港「香港産」農産物に公的認証PICK UP農水統計ＩＴ一般食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEW台湾健康意識広がるペット市場独自PICK UP経済マクロ経済食品・飲料保健医療イベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ