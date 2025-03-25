１～２月の財政収入1.6％減、税収減少響く

中国１～２月の財政収入1.6％減、税収減少響く経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計財政ＧＤＰ１～２月の財政収入1.6％減、税収減少響く中国経済マクロ経済統計財政NEW25年ＧＤＰ成長率は最大5.5％ 世界的な不透明感でも安定成長マレーシア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW財政赤字長期化へ、与野党ともに見通し悲観的オーストラリア経済マクロ経済政策・法律・規制選挙財政NEW1.6兆ルピー投資も効果限定的 ＰＬＩ、政府は代替策検討かインド製造マクロ経済食品・飲料医薬品その他製造政策・法律・規制NEW香港は88位に低下、世界幸福度ランキング香港社会統計社会一般家計・企業・政府の負債、6200兆ウォン超韓国経済マクロ経済統計自動車統計浙江の１～２月経済統計、鉱工業は8.0％増中国浙江経済マクロ経済統計NEW重慶の１～２月経済統計、鉱工業は2.2％増中国重慶経済マクロ経済統計NEW１～２月の財政収入1.6％減、税収減少響く中国経済マクロ経済統計財政NEW配達員の月収、35％が「５千ドル以下」香港サービスマクロ経済統計食品・飲料その他サービス陸運雇用・労務外食・飲食NEWサムスン電子、22年連続売り上げ１位韓国経済マクロ経済統計NEW２月の物価上昇率0.9％ ４年ぶり低水準、３月伸び加速かシンガポール経済マクロ経済統計NEW中国の最新ニュース２月の対米輸出約１割減、追加関税影響か中国経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造政策・法律・規制車部品適切な時期に利下げ実施へ、中銀会合中国金融ＩＴ一般金融一般不動産政策・法律・規制NEWマクセル、江蘇無錫の子会社解散中国江蘇製造電子・コンピューターその他製造電力・ガス・水道NEW各国・地域のトップ記事台湾電気料金改定３つのシナリオPICK UP公益電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制NEW韓国弾劾棄却で首相が職務復帰PICK UP政治政治一般軍事選挙外交NEWタイ日系、「全方位戦略」強化PICK UP車両自動車二輪車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ