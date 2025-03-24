ホーチミン市、空港新ターミナル５月開業へ

ベトナムホーチミン市、空港新ターミナル５月開業へ運輸国・地域ベトナム業種運輸関連タグベトナム空運関連トピックス・特集・連載アジア渡航・交通情報アジア渡航・交通情報スワンナプームの拡張推進 33年に旅客処理能力を1.5億人へタイ運輸建設・プラント空運ホーチミン市、空港新ターミナル５月開業へベトナム運輸空運一時在留許可の購入制度検討へ、首相指示ベトナム経済政策・法律・規制吉祥航空、上海・南京―神戸線を４月就航中国上海運輸空運観光省、ビザなし滞在を30日に縮小へタイ観光観光社会一般政策・法律・規制香港エクス、６月に韓国２路線を就航香港運輸空運ベトナムの最新ニュース機械設計アビスト、ハノイで現法設立ベトナムＩＴ自動車ＩＴ一般ＰＤＰ８改定、実現性重視を＝ソン副首相ベトナム公益インフラ電力・ガス・水道政策・法律・規制フンティン、ベトラベル旅行の株式売却ベトナム観光不動産観光各国・地域のトップ記事香港低空経済、実証実験が始動PICK UP運輸ＩＴ一般通信保健医療医薬品空運社会一般政策・法律・規制災害外食・飲食ミャンマー「多極世界で関係分散を」PICK UP政治マクロ経済貿易インフラ電力・ガス・水道政治一般選挙外交中国Ｆ１の経済効果70億元超えかPICK UP経済マクロ経済統計自動車その他サービス観光娯楽社会一般スポーツイベント外食・飲食各国・地域のトップ記事一覧へ