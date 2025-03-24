２月の対米輸出約１割減、追加関税影響か

中国２月の対米輸出約１割減、追加関税影響かPICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国米国自動車車部品その他製造マクロ経済統計貿易政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後２月の対米輸出約１割減、追加関税影響か中国経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造政策・法律・規制車部品NEW保護主義に共闘訴え、外国の投資歓迎中国経済マクロ経済政策・法律・規制NEWくすぶる米インテル救済案 ＴＳＭＣ、トランプ発言で株下落台湾ＩＴマクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター外交NEW米と貿易協議「継続の用意」、相互関税念頭ベトナム経済貿易外交NEW米国防長官が訪日へ、戦後80年硫黄島で慰霊式フィリピン政治政治一般軍事外交NEW過熱する米中貿易摩擦 トランプ政権２カ月、影響じわり中国経済マクロ経済貿易鉄鋼・金属海運政策・法律・規制自動車統計安徽の１～２月経済統計、鉱工業は9.1％増中国安徽経済マクロ経済統計NEW24年のＮＥＶリコール、過去最多の449万台中国車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造NEW２月の対米輸出約１割減、追加関税影響か中国経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造政策・法律・規制車部品NEW24年の世界車載パネル出荷、中国向けが過半中国車両統計自動車電子・コンピューター車部品NEWＦ１の経済効果70億元超えか 20万人以上観戦、コト消費が拡大中国経済マクロ経済統計自動車その他サービス観光娯楽社会一般スポーツイベント外食・飲食NEW２月の住宅ローン残高、25カ月連続過去最高台湾金融統計金融一般不動産NEW貿易統計２月の対米輸出約１割減、追加関税影響か中国経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造政策・法律・規制車部品NEW２月の輸出額は14％増、８カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済貿易統計NEW地場企業は米国投資を、輸出急増で＝貿産相マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW【インドネシア経済統計】２月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW１～２月解雇者数は４万人＝経営者協会インドネシア経済マクロ経済統計繊維その他製造雇用・労務政策・法律・規制NEWＮＺ２月貿易収支、1.3億＄の赤字に転落ニュージーランド経済マクロ経済統計卸売り小売りNEW中国の最新ニュース億航智能、広州銀から20億元の与信枠獲得中国広東製造その他製造金融一般空運NEWＦ１の経済効果70億元超えか 20万人以上観戦、コト消費が拡大中国経済マクロ経済統計自動車その他サービス観光娯楽社会一般スポーツイベント外食・飲食NEW保護主義に共闘訴え、外国の投資歓迎中国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港低空経済、実証実験が始動PICK UP運輸ＩＴ一般通信保健医療医薬品空運社会一般政策・法律・規制災害外食・飲食NEWミャンマー「多極世界で関係分散を」PICK UP政治マクロ経済貿易インフラ電力・ガス・水道政治一般選挙外交NEW中国Ｆ１の経済効果70億元超えかPICK UP経済マクロ経済統計自動車その他サービス観光娯楽社会一般スポーツイベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ