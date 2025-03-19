２月の自動車産業、全分野が２桁増加

韓国２月の自動車産業、全分野が２桁増加車両NEW国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車統計自動車統計貴州の１～２月経済統計、鉱工業は9.9％増中国貴州経済マクロ経済統計NEW北京の１～２月経済統計、鉱工業は6.4％増中国北京経済マクロ経済統計NEW車販売店、目標達成が約半数 赤字は依然多く、綱渡り経営継続中国車両統計自動車その他サービス政策・法律・規制小売りNEW１月のスマホ出荷17％減、政策効果薄く中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信政策・法律・規制NEW２月の自動車産業、全分野が２桁増加韓国車両統計自動車NEW小売売上高の伸びが拡大 １～２月の経済指標、政策支援で中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食韓国の最新ニュース東京応化が仁川市に新検査棟 フォトレジスト用、高品質化へ韓国化学ＩＴ一般電子・コンピューター通信化学一般NEW日中韓外相が22日会談へ、協力議論韓国政治政治一般NEWＫＩＮＴＥＸ第３展示場、基礎工事が着工韓国建設建設・プラント観光各国・地域のトップ記事ミャンマー日本企業の求人800人超、男性の割合21％PICK UP経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国車販売店、目標達成が約半数PICK UP車両統計自動車その他サービス政策・法律・規制小売りNEW香港パナマ運河問題で圧力強まるPICK UP政治海運政治一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ