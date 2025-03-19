12～２月の失業率3.2％、４期ぶり上昇

香港12～２月の失業率3.2％、４期ぶり上昇経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計失業率12～２月の失業率3.2％、４期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計NEW小売売上高の伸びが拡大 １～２月の経済指標、政策支援で中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食２月の就業者13.6万人増、建設・製造は減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務１月の失業率3.1％、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務追加職の３割は公共部門、雇用健全性に疑問符オーストラリア経済統計雇用・労務財政１月失業率4.3％、６カ月ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計２月の空港旅客450万人、前年同月比７％増香港運輸統計空運NEW12～２月の失業率3.2％、４期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計NEW２月の輸出横ばい、半導体は16カ月ぶり減韓国経済マクロ経済貿易統計NEW成長率見通し1.5％、ＯＥＣＤが下方修正韓国経済マクロ経済統計NEW２月ＩＣＴ輸出1.2％増、パソコンなど好調韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW貿易開発公社、リーザル会長の続投発表マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW香港の最新ニュース香港エクス、６月に韓国２路線を就航香港運輸空運ミシュランガイド、香港76店に星香港サービス食品・飲料観光社会一般外食・飲食続伸、ハンセン指数は2.5％高＝香港株式香港金融金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー日本企業の求人800人超、男性の割合21％PICK UP経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国車販売店、目標達成が約半数PICK UP車両統計自動車その他サービス政策・法律・規制小売りNEW香港パナマ運河問題で圧力強まるPICK UP政治海運政治一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ