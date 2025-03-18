【新型車発売情報】２月28日～３月14日

中国【新型車発売情報】２月28日～３月14日車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車関連トピックス・特集・連載新型車発売情報新型車発売情報【新型車発売情報】２月28日～３月14日中国車両自動車NEW【新型車発売情報】２月14～28日中国車両自動車【新型車発売情報】１月18日～２月14日中国車両自動車中国の最新ニュース華光新材、タイでろう付け材料生産へ中国浙江製造鉄鋼・金属その他製造設備投資建設・プラントNEWテイクオフ：広州市で先日、日系某社…中国社会自動車社会一般上海の国際クルーズ旅客、１～２月は3.6倍中国上海観光統計海運観光NEW各国・地域のトップ記事中国小売売上高の伸びが拡大PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港北角で老舗がまた閉店へPICK UP商業食品・飲料社会一般小売り外食・飲食更新台湾科学園区の売上高が最高更新PICK UP経済マクロ経済統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信バイオ精密機器NEW各国・地域のトップ記事一覧へ