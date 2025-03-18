国内空港の24年旅客数、16％増の14.6億人

中国国内空港の24年旅客数、16％増の14.6億人運輸NEW国・地域中国業種運輸関連タグ中国空運統計貿易貿易統計国内空港の24年旅客数、16％増の14.6億人中国運輸貿易統計空運NEW１～２月のエネルギー生産、原炭は7.7％増中国資源貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道NEW小売売上高の伸びが拡大 １～２月の経済指標、政策支援で中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW２月の輸出額は7.6％増加 ２カ月ぶりプラス、非電子回復シンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW２月の輸出額、前年比14％増 米国関税に懸念も堅調な伸び記録インドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW英ＪＬＲがリコール、計63万台超え中国車両統計自動車政策・法律・規制車部品中国の最新ニュース華光新材、タイでろう付け材料生産へ中国浙江製造鉄鋼・金属その他製造設備投資建設・プラントNEW中国企業の本土外上場、香港で加速へ中国金融金融一般証券NEW多国籍企業の資金管理、16地域で規制緩和中国金融金融一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国小売売上高の伸びが拡大PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港北角で老舗がまた閉店へPICK UP商業食品・飲料社会一般小売り外食・飲食更新台湾科学園区の売上高が最高更新PICK UP経済マクロ経済統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信バイオ精密機器NEW各国・地域のトップ記事一覧へ