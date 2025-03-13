１～２月新車販売、31％増

ベトナム１～２月新車販売、31％増支援措置失効も商用車が下支えPICK UP車両国・地域ベトナム業種車両関連タグベトナム自動車統計自動車統計新エネ産業向け投資、24年は54％減中国公益マクロ経済統計自動車その他製造電力・ガス・水道２月の産業景況感、利下げで20カ月で最高タイ経済マクロ経済統計１～２月新車販売、31％増 支援措置失効も商用車が下支えベトナム車両統計自動車１月ゴム生産量、前月比20.8％減の３万トンマレーシア農水貿易統計ゴム・皮革農林・水産企業の雇用意欲、２Ｑは上向き 政府支援策で採用計画見直しもシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務車載動力電池の搭載量、２月は94％増中国車両統計自動車その他製造インフラ電力・ガス・水道陸運車部品ベトナムの最新ニュースビンホームズ、ハノイ北西で大型都市開発ベトナム建設不動産建設・プラント２月ホンダ二輪販売62％増、テトのずれ影響ベトナム車両自動車地方省市を半分に削減、チン首相が再編案ベトナム政治政治一般各国・地域のトップ記事中国風力発電機の輸出が過去最高PICK UP公益貿易統計その他製造機械インフラ電力・ガス・水道建設・プラント社会一般香港中央が議員に「能力」求めるPICK UP政治統計社会一般政治一般選挙台湾台湾コーヒー産業は分業を独自PICK UP食品食品・飲料農林・水産小売り外食・飲食各国・地域のトップ記事一覧へ