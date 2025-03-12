２月の就業者13.6万人増、建設・製造は減少

韓国２月の就業者13.6万人増、建設・製造は減少経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計雇用・労務失業率２月の就業者13.6万人増、建設・製造は減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW１月の失業率3.1％、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務追加職の３割は公共部門、雇用健全性に疑問符オーストラリア経済統計雇用・労務財政１月失業率4.3％、６カ月ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務ＧＤＰ目標「５％前後」維持 景気下支えへ財政赤字を拡大中国経済マクロ経済設備投資政策・法律・規制財政【月次リポート】マレーシア（２月）マレーシア経済マクロ経済韓国の最新ニュース現代自、蔚山に水素燃料電池の生産工場韓国車両自動車設備投資車部品自動車生産、24年はマイナス 輸出は善戦も内需不振が影響韓国車両貿易統計自動車車部品携帯キャリアで変更談合、公取委が課徴金韓国ＩＴＩＴ一般通信政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港中央が香港ごみの処理を検討PICK UP公益インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制NEW韓国尹氏の弾劾審判日は厳戒態勢PICK UP安全情報政治社会一般事件政治一般軍事選挙外交NEWタイ日タイ、脱炭素の協業進むPICK UP経済ベンチャー食品・飲料化学一般バイオ農林・水産環境イベントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ