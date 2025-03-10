１月の経常収支、29.4億米ドル黒字

韓国１月の経常収支、29.4億米ドル黒字経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国金融一般証券マクロ経済統計貿易貿易統計輸出額３割増、２月の過去最高台湾経済マクロ経済貿易統計輸出額、２月の過去最高 調達前倒しや春節のずれが寄与台湾経済マクロ経済貿易統計１月の経常収支、29.4億米ドル黒字韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般証券２月のＣＰＩ上昇率、11カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料２月の生産者物価、３カ月ぶりのマイナスタイ経済マクロ経済統計電子・コンピューター食品・飲料化学一般鉄鋼・金属建設・プラント米国産原油の輸入量、２月は過去２年で最大インド資源貿易統計石油・石炭・ガス政策・法律・規制韓国の最新ニュースバッテリー見本市、過去最高の7.7万人訪問韓国車両自動車イベント車部品農心、辛ラーメンなど17種を7.2％値上げ韓国食品食品・飲料２月末の外貨準備高、18億ドル減少韓国金融統計金融一般証券各国・地域のトップ記事香港ミシュラン店の閉店相次ぐPICK UPサービス食品・飲料観光メディア外食・飲食更新ミャンマー選挙「12月にも」、総司令官PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙外交中国１～２月の輸出2.3％増PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ