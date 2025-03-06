１～２月輸出、８％増どまり

ベトナム１～２月輸出、８％増どまり米国向け堅調も関税に懸念経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計貿易ＧＤＰ一行ニュース（６日付）中国経済マクロ経済NEW中国、財政の再拡大示唆＝米貿易摩擦激化備え中国経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW消費財買い替え効果に期待感 ３兆元押し上げか、前年比２倍超中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機インフラ設備投資その他サービス政策・法律・規制財政小売りNEW１Ｑ経済成長3.4％、過去２年半で最高予測タイ経済マクロ経済政策・法律・規制NEW銀行金利引き下げ進む、経済成長８％に向けベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW１～２月輸出、８％増どまり 米国向け堅調も関税に懸念ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW貿易統計消費財買い替え効果に期待感 ３兆元押し上げか、前年比２倍超中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機インフラ設備投資その他サービス政策・法律・規制財政小売りNEWトランプ関税で輸出コスト上昇、民間予測タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制外交NEW電子部品決算、増収増益１社 24年、デルタの「独り勝ち」にタイ電機統計決算電機NEW１～２月輸出、８％増どまり 米国向け堅調も関税に懸念ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW対外直接投資残高が５年拡大 23年４％増、伸びは鈍化シンガポール経済マクロ経済統計NEW豪１月の貿易黒字、56億＄に拡大オーストラリア経済マクロ経済貿易統計NEWベトナムの最新ニュース再生可能エネ電源開発で優先政策、新政令ベトナム公益電力・ガス・水道環境政策・法律・規制バイオマス価格規制撤廃を、サトウキビ協会ベトナム公益電力・ガス・水道発電用石炭の需要急増を予測、ビナコミンベトナム資源石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道NEW各国・地域のトップ記事香港香港は国際交流・協力深化をPICK UP政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾コーヒー栽培の100年独自PICK UP食品食品・飲料農林・水産NEW韓国ロッテが財務体質改善へPICK UP経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事一覧へ