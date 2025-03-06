シンガポール【シンガポール経済統計】１月の外国人入国者数、15％増の163万人経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載シンガポール経済統計シンガポール経済統計【シンガポール経済統計】 １月の外国人入国者数、15％増の163万人シンガポール経済マクロ経済統計NEW【シンガポール経済統計】 12月の銀行貸出残高、5.2％増シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 11月のチャンギ空港利用者数、12％増の574万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 コンテナ貨物取扱量、10月は８％増シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 ９月の外国人入国者数、12％増の127万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 ８月のチャンギ空港利用者数、11％増の573万人シンガポール経済マクロ経済統計シンガポールの最新ニュース博報堂ＤＹ、ＳＣベンチャーズと提携シンガポールＩＴＩＴ一般金融一般その他サービスメディア暗号資産大手、現地の資格認定機関と提携シンガポール金融ＩＴ一般金融一般その他サービス雇用・労務１月外食産業指数、11カ月ぶり２桁上昇シンガポールサービス統計食品・飲料外食・飲食各国・地域のトップ記事香港香港は国際交流・協力深化をPICK UP政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾コーヒー栽培の100年独自PICK UP食品食品・飲料農林・水産NEW韓国ロッテが財務体質改善へPICK UP経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事一覧へ