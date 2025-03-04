高砂香料工業、張家港に製販子会社

中国江蘇高砂香料工業、張家港に製販子会社日系企業進出製造国・地域中国江蘇業種製造関連タグ中国日本食品・飲料化学一般その他製造設備投資関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出日本ゼオン、上海に電池材の合弁販社中国上海化学化学一般その他製造設備投資高砂香料工業、張家港に製販子会社中国江蘇製造食品・飲料化学一般その他製造設備投資日本向け運転手育成、日越教習所が提携ベトナム車両自動車その他サービス島根銀が山陰設備に協調融資、越進出支援ベトナム製造その他製造中央可鍛、四川で車部品生産へ中国四川車両自動車鉄鋼・金属その他製造設備投資車部品TOKYO BASEがソウルに１号店 「日本発」売りに若者需要狙う韓国繊維繊維中国の最新ニュース中国鉄路、金融機関と提携拡大＝コスト低減中国運輸金融一般倉庫陸運海運上汽の２月販売42％増、２カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車県域のＮＥＶ充電器に補助金、対象地域拡大中国車両自動車インフラ陸運政策・法律・規制車部品各国・地域のトップ記事香港本土テック企業が開発主導もPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント政策・法律・規制財政台湾対米投資、24年は過去最高PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制韓国２月の輸出１％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ