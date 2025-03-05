ベトナム【月次リポート】ベトナム（２月）経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済関連トピックス・特集・連載ベトナムの月次リポートベトナムの月次リポート【月次リポート】ベトナム（２月）ベトナム経済マクロ経済NEW【月次リポート】ベトナム（１月）ベトナム経済マクロ経済【月次リポート】ベトナム（12月）ベトナム経済マクロ経済【月次リポート】ベトナム（11月）ベトナム経済マクロ経済【月次リポート】ベトナム（10月）ベトナム経済マクロ経済【月次リポート】ベトナム（９月）ベトナム経済マクロ経済ベトナムの最新ニュースノバランド、25年は1.4兆ドンの黒字目指すベトナム建設決算不動産省庁新体制がスタート 公安省が強大に、次は地方再編ベトナム政治政治一般海上運賃は今年も高止まり予想、米中摩擦でベトナム運輸貿易海運各国・地域のトップ記事ミャンマー対ロ関係強化で中国依存回避政治インフラ設備投資政治一般外交NEW中国ヒト型ロボットの高度化進行PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造精密機器機械政策・法律・規制NEW香港新光戯院が閉館PICK UP社会不動産観光娯楽社会一般文化・宗教NEW各国・地域のトップ記事一覧へ