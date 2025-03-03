太陽光関連品、24年生産量は２桁伸び

中国太陽光関連品、24年生産量は２桁伸び製造NEW国・地域中国業種製造関連タグ中国その他製造電力・ガス・水道統計貿易貿易統計太陽光関連品、24年生産量は２桁伸び中国製造貿易統計その他製造電力・ガス・水道NEWリチウム電池生産、24年は１千ＧＷｈ超え中国製造貿易統計自動車その他製造車部品NEW１月の香港ドル預金1.3％増、元建ても増加香港金融統計金融一般NEW１月輸出額6.3％増、５カ月ぶりプラスフィリピン経済貿易統計電子・コンピューター食品・飲料その他製造精密機器農林・水産NEW上海臨港新区、41社が新規投資中国上海経済マクロ経済統計ＩＴ一般通信設備投資日本の中古車輸出、24年は２％減の7.5万台にミャンマー車両貿易統計自動車中国の最新ニュースリチウム電池生産、24年は１千ＧＷｈ超え中国製造貿易統計自動車その他製造車部品NEW広汽埃安、ＡセグのＥＶ「ＵＴ」発売中国広東車両自動車NEW清明節の海外民泊利用、日本が１番人気中国観光その他サービス観光社会一般各国・地域のトップ記事香港官有地放出が15年来最低にPICK UP建設不動産建設・プラント政策・法律・規制財政NEWミャンマーミャンマーの日本語熱冷めず独自PICK UP社会統計社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制NEW中国発電設備容量を今年８％増へPICK UP公益統計電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ