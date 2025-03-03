島根銀が山陰設備に協調融資、越進出支援

ベトナム島根銀が山陰設備に協調融資、越進出支援日系企業進出製造NEW国・地域ベトナム業種製造関連タグベトナム日本その他製造関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出島根銀が山陰設備に協調融資、越進出支援ベトナム製造その他製造NEW中央可鍛、四川で車部品生産へ中国四川車両自動車鉄鋼・金属その他製造設備投資車部品TOKYO BASEがソウルに１号店 「日本発」売りに若者需要狙う韓国繊維繊維耐火れんがの黒崎播磨、ホーチミン市に現法ベトナム鉄鋼鉄鋼・金属黒田グループ、合肥に特殊印刷版の工場中国安徽製造電子・コンピューターその他製造精密機器設備投資建設・プラントジャックス、カーサム金融部門に出資マレーシア金融自動車金融一般その他サービス小売りベトナムの最新ニュースノバランド、１兆ドンの社債で規約違反ベトナム建設金融一般証券不動産労働災害による損失、24年は65％増ベトナム経済統計雇用・労務NEW棚卸エイジス、ハノイに新拠点開設ベトナムサービス卸売りその他サービス倉庫陸運小売りNEW各国・地域のトップ記事香港官有地放出が15年来最低にPICK UP建設不動産建設・プラント政策・法律・規制財政NEWミャンマーミャンマーの日本語熱冷めず独自PICK UP社会統計社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制NEW中国発電設備容量を今年８％増へPICK UP公益統計電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ