１月の輸出0.1％増、伸び率は前月下回る

香港１月の輸出0.1％増、伸び率は前月下回る経済国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計貿易貿易統計ＴＶ出荷シェアが韓国超え 中国勢、24年に世界３割突破中国電機貿易統計ＩＴ一般電機その他製造１月の輸出0.1％増、伸び率は前月下回る香港経済マクロ経済貿易統計１月の空港旅客528万人、前年同月比28％増香港運輸統計空運１月の工業生産指数、同月２番目高水準台湾経済マクロ経済統計１月の輸出額が14％増、７カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済貿易統計24年の大卒初任給4500Ｓドル 前年比４％増、就職率は低下シンガポール経済マクロ経済統計教育雇用・労務香港の最新ニュース週末の中古住宅販売、直近10週で最多香港建設統計不動産政府が元朗南の土地収用、住宅建設へ香港建設不動産建設・プラント政策・法律・規制労組条例を改正へ、国安法制と一体化香港経済マクロ経済社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポール１月製造業生産高、９％上昇PICK UP製造統計その他製造NEWミャンマー24年のネット回線遮断は85件、世界最多PICK UPＩＴ統計ＩＴ一般通信社会一般中国ＴＶ出荷シェアが韓国超えPICK UP電機貿易統計ＩＴ一般電機その他製造各国・地域のトップ記事一覧へ