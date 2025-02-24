ＩＭＦ、タイの成長率予測を据え置き

タイＩＭＦ、タイの成長率予測を据え置き経済国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計貿易統計４Ｑの製造業生産額は５兆元 10四半期ぶり高さ、通年もプラス台湾経済マクロ経済統計その他製造ＩＭＦ、タイの成長率予測を据え置きタイ経済マクロ経済統計24年の経常収支、88.6億ドルの赤字に拡大インドネシア経済マクロ経済貿易統計財政石炭輸出、印中向けが５割 24年総量７％増、日本も２桁伸長インドネシア資源貿易統計石油・石炭・ガス鉱業環境ＮＺ１月貿易収支、2.7億＄の黒字に転換ニュージーランド経済マクロ経済貿易統計上海、消費・貿易・投資誘致の質向上へ中国上海経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制タイの最新ニュースＰＴＴ、24年は減価償却費増で20％の減益タイ資源決算化学一般石油・石炭・ガスビッグＣ、ハイパーマーケット３カ所閉店タイ商業小売りテイクオフ：行きつけだったローカル…タイ社会社会一般外食・飲食各国・地域のトップ記事香港老舗ゼネコンの保華が清算へPICK UP建設インフラ不動産建設・プラント雇用・労務ミャンマータイ外相がミャンマー訪問、軍政招待PICK UP政治事件政治一般政策・法律・規制選挙外交中国半導体装置の好決算が鮮明にPICK UP製造貿易決算電子・コンピューターその他製造精密機器設備投資政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ