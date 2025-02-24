２月企業景況感0.6Ｐ下落、非製造業が悪化

韓国２月企業景況感0.6Ｐ下落、非製造業が悪化経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計自動車統計24年のＰＨＶ世界シェア、中国勢は62％中国車両統計自動車４Ｑの製造業生産額は５兆元 10四半期ぶり高さ、通年もプラス台湾経済マクロ経済統計その他製造２月企業景況感0.6Ｐ下落、非製造業が悪化韓国経済マクロ経済統計【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年１月インド車両統計自動車電動車の累計台数、30年までに2800万台にインド車両統計自動車電機電力・ガス・水道環境長安汽車の１月輸出、初のトップ３入り中国重慶車両貿易統計自動車韓国の最新ニュース中国製厚板、最大38％の不当廉売関税韓国鉄鋼貿易鉄鋼・金属政策・法律・規制野党消費クーポン支給案、国民の55％反対韓国経済マクロ経済統計財政ロッテ七星、ＱＲコードで製品情報提供韓国食品食品・飲料各国・地域のトップ記事香港老舗ゼネコンの保華が清算へPICK UP建設インフラ不動産建設・プラント雇用・労務ミャンマータイ外相がミャンマー訪問、軍政招待PICK UP政治事件政治一般政策・法律・規制選挙外交中国半導体装置の好決算が鮮明にPICK UP製造貿易決算電子・コンピューターその他製造精密機器設備投資政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ