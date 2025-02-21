不正薬物押収２トン超え、２年連続で

日本不正薬物押収２トン超え、２年連続で社会NEW国・地域日本業種社会関連タグタイ日本米国医薬品統計貿易社会一般貿易統計上海、消費・貿易・投資誘致の質向上へ中国上海経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制NEW海南省の社会物流総額、24年は16％増中国海南運輸貿易統計その他製造農林・水産倉庫陸運海運空運NEW長安汽車の１月輸出、初のトップ３入り中国重慶車両貿易統計自動車NEW広州のＧＤＰ成長率目標、25年は５％前後中国広東経済マクロ経済統計NEW２月の景気楽観指数、４カ月ぶり上昇台湾経済マクロ経済統計NEW輸出受注額、11カ月ぶり減少 ３％減、春節ずれなど響く台湾経済マクロ経済貿易統計NEW日本の最新ニュース海外で６割稼ぐビール３社、売上は過去最高日本食品決算食品・飲料【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月18日時点）日本金融マクロ経済金融一般ブラジル大統領の国賓決定、３月24～27日日本政治外交各国・地域のトップ記事中国フードデリに新たな競争局面PICK UPサービス統計ＩＴ一般その他サービス小売り外食・飲食NEW香港飲料容器の回収義務化へ経済マクロ経済食品・飲料環境政策・法律・規制NEW台湾輸出受注額、11カ月ぶり減少PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ