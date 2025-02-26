ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（12月）マレーシアやベトナムが好調経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（12月） マレーシアやベトナムが好調ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月） 輸出６％増、４カ国で前年上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） マレーシア、８カ月ぶり首位ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（11月） インドネシアなど３カ国で高い伸びASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月） 輸出５％減、８カ月ぶりのマイナスにASEAN経済マクロ経済貿易統計シンガポールの最新ニューストラスト・バンク、顧客数が100万人突破シンガポール金融ＩＴ一般金融一般シンガポール航空、３Ｑ売上高は過去最高シンガポール運輸決算空運南洋大、中国太陽光発電設備トリナと提携シンガポール公益電機その他製造インフラ電力・ガス・水道設備投資教育環境NEW各国・地域のトップ記事シンガポール１月製造業生産高、９％上昇PICK UP製造統計その他製造NEWミャンマー24年のネット回線遮断は85件、世界最多PICK UPＩＴ統計ＩＴ一般通信社会一般中国ＴＶ出荷シェアが韓国超えPICK UP電機貿易統計ＩＴ一般電機その他製造各国・地域のトップ記事一覧へ