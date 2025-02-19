フィリピン【クルマ展望】第２回 自動車の普及・販売動向（２）車両NEW国・地域フィリピン業種車両関連タグフィリピン自動車マクロ経済政策・法律・規制インフラ環境関連トピックス・特集・連載クルマ展望クルマ展望【クルマ展望】第２回 自動車の普及・販売動向（２）フィリピン車両マクロ経済自動車インフラ環境政策・法律・規制NEW【クルマ展望】第１回 自動車の普及・販売動向（１）フィリピン車両マクロ経済自動車インフラ政策・法律・規制フィリピンの最新ニュース〔セブ通信〕高速バス整備事業、６月発注完了へフィリピン運輸インフラ陸運政策・法律・規制NEWＬＲＴ１号線、４月２日に運賃引き上げフィリピン運輸陸運政策・法律・規制NEW港湾庁、24年の貨物取扱量6.3％増フィリピン運輸統計海運各国・地域のトップ記事ミャンマー中国が描く和平、タアン勢力も交渉入りPICK UP政治政治一般軍事選挙外交NEW中国トランプ関税にＥＣが身構えPICK UP経済貿易ＩＴ一般その他サービス倉庫陸運海運空運政策・法律・規制小売りNEW香港譚仔がトリドール完全傘下にPICK UPサービス証券外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ