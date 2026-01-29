NNA ASIA

サービス案内
    フィリピン

    25年ＧＤＰ、4.4％増に減速

    汚職で公共工事停滞、災害も打撃
    PICK UP
    経済
    NEW
    国・地域
    フィリピン
    業種
    経済
    関連タグ

    ＧＤＰ

    貿易統計

    フィリピンの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー