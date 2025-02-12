NNA ASIA

サービス案内
    ASEAN

    11月の東南ア車生産15％減、タイ内需に陰り

    PICK UP
    車両
    NEW
    国・地域
    ASEAN
    業種
    車両
    関連タグ

    自動車統計

    ミャンマーの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー