改憲で大統領・国会の権限分散を＝与党

韓国改憲で大統領・国会の権限分散を＝与党経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済財政政策・法律・規制政治一般関連トピックス・特集・連載韓国の政局混迷韓国の政局混迷改憲で大統領・国会の権限分散を＝与党韓国経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制財政与党政権の継続45.2％、0.8ポイント下落韓国政治統計政治一般選挙景気の下振れリスク増大、ＫＤＩが指摘韓国経済マクロ経済統計政治一般「全員捕まえろ」尹氏指示、弾劾審で証人陳述韓国政治政治一般首相ら戒厳令手続き問題視、尹大統領罷免影響も韓国政治政治一般尹大統領を起訴、韓国検察韓国政治政治一般軍事選挙外交韓国の最新ニュース慶北道沖の資源、想定量の埋蔵確認できず韓国資源石油・石炭・ガス政策・法律・規制ニュージーンズはＮＪＺに、グループ名称変更韓国媒体娯楽メディアＣＪ大韓通運、24年営業益11％増の550億円韓国運輸決算倉庫陸運海運空運各国・地域のトップ記事シンガポール培養魚肉の市場テスト実施へ独自PICK UP食品食品・飲料バイオ更新中国ＳＣの規模が全国的に拡大へPICK UP商業統計設備投資その他サービス不動産建設・プラント小売り更新香港中央高官が深港協力区を視察PICK UP経済マクロ経済政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ