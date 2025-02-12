ＧＤＰ１兆元が26都市、全国の４割占める

中国ＧＤＰ１兆元が26都市、全国の４割占める経済国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＧＤＰＧＤＰ１兆元が26都市、全国の４割占める中国経済マクロ経済統計経済成長促進に公的債務の上限緩和も、政府ベトナム政治マクロ経済政治一般財政民間企業11％成長が必要と号令、計画投資相ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制25年の成長率、主力の衣料品などがけん引カンボジア経済マクロ経済統計政策・法律・規制失業率、10年ぶり低水準に 24年12月は3.1％、景気にプラスマレーシア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務弾劾裁判、経済成長下押し ＧＤＰ最大１％、副大統領に試練フィリピン経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制選挙自動車統計新エネ車の24年世界販売、中国がシェア７割中国車両貿易統計自動車設備更新２千万台、政策支援効果で＝発改委中国経済マクロ経済統計自動車二輪車電機その他製造設備投資政策・法律・規制東風汽車の１月販売、約５割減の11.6万台中国湖北車両統計自動車江淮汽車の１月販売、４カ月連続マイナス中国安徽車両統計決算自動車ガソリンスタンド、30年までに２万カ所減か中国資源統計自動車石油・石炭・ガスＧＤＰ１兆元が26都市、全国の４割占める中国経済マクロ経済統計中国の最新ニュース企業にディープシーク導入広がる、車や通信中国ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信設備更新２千万台、政策支援効果で＝発改委中国経済マクロ経済統計自動車二輪車電機その他製造設備投資政策・法律・規制「雍和宮」周辺、きょう小正月で交通規制中国北京社会陸運社会一般イベント政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポール培養魚肉の市場テスト実施へ独自PICK UP食品食品・飲料バイオ更新中国ＳＣの規模が全国的に拡大へPICK UP商業統計設備投資その他サービス不動産建設・プラント小売り更新香港中央高官が深港協力区を視察PICK UP経済マクロ経済政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ