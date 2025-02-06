【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年１月

インド【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年１月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計ホンダの１月販売３割減、12カ月連続中国車両統計自動車設備投資NEW福田汽車の１月販売、３カ月連続マイナス中国北京車両統計決算自動車NEW工場の閉鎖、高水準続くか 月100軒ペース、消費に悪影響タイ製造マクロ経済統計その他製造雇用・労務NEW１月の二輪販売55.7万台、３カ月連続で減少インドネシア車両統計二輪車NEW日系の５割弱が事業拡大意向 ジェトロ調査、非製造業がけん引インドネシア経済マクロ経済統計政治一般NEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年１月インド車両統計自動車二輪車NEW電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年１月インド車両統計自動車二輪車NEW【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年インド車両統計自動車二輪車【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年11月インド車両統計自動車二輪車【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年10月インド車両統計自動車二輪車電機【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年９月インド車両統計自動車二輪車環境車部品【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年８月インド車両統計自動車二輪車インドの最新ニュース二輪ヒーロー決算、４～12月で過去最高記録インド車両決算二輪車電力・ガス・水道環境南部にアジア初のＩＣＣ開設 武田薬品、ＡＩ主導で開発加速へインド医薬保健医療医薬品NEWサムスンのスト、全国労組が州に仲介要請インド電機マクロ経済電機雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事シンガポール24年新規登録、ＢＥＶが３割車両統計自動車NEW台湾工作機械輸出、１月は31％減PICK UP製造貿易統計その他製造NEW韓国働く外国人100万人時代にPICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ