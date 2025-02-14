蘇州工業園区、24年のＧＤＰは7.0％成長

中国江蘇蘇州工業園区、24年のＧＤＰは7.0％成長経済国・地域中国江蘇業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＧＤＰ蘇州工業園区、24年のＧＤＰは7.0％成長中国江蘇経済マクロ経済統計宇宙産業の経済効果１千億ドル 衛星データ活用で、米社調査シンガポール運輸統計空運中銀、政策金利5.75％を維持 ４会合ぶり、トランプ関税を警戒フィリピン金融マクロ経済貿易金融一般政治一般政策・法律・規制外交24年の物流総額、過去最高の360兆元超え中国運輸統計倉庫陸運海運空運政策・法律・規制25年成長率1.6％、ＫＤＩが0.4Ｐ下方修正韓国経済マクロ経済貿易統計臨時国会が開幕、行政再編など９案を審議ベトナム政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制財政中国の最新ニュース深セン竜華、半導体産業など支援に補助金中国深セン経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制財政日産の１月販売30.7％減、10カ月連続減少中国車両統計自動車24年の世界車載電池シェア、中国は67％中国車両貿易統計自動車車部品各国・地域のトップ記事中国小都市の乗用車販売が伸びPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制香港同性婚けん制の議案が可決PICK UP社会社会一般政治一般政策・法律・規制台湾新光三越で爆発、４人死亡PICK UP社会社会一般事件小売り各国・地域のトップ記事一覧へ