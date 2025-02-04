【香港・マカオ経済統計】2024年12月

香港【香港・マカオ経済統計】2024年12月経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港金融一般小売りその他サービスマクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計上海の貿易額、24年は過去最高の4.27兆元中国上海経済マクロ経済貿易統計NEW農林水産物・食品の対中輸出、24年は３割減中国農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEWスイス時計の中国本土輸出、24年は26％減中国製造貿易統計その他製造精密機器NEW山西の24年ＧＤＰ、2.3％成長＝目標下回る中国山西経済マクロ経済貿易統計NEW吉利の１月販売、単月過去最多の26.6万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW財新製造業ＰＭＩ、１月は50超えも下落継続中国経済マクロ経済貿易統計NEW香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】2024年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】10月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】９月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】８月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】７月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り香港の最新ニュース24年の出入境は約３億人、コロナ前回復香港経済マクロ経済統計観光雇用・労務NEW金管局と証先委、恒生銀に罰金6640万ドル香港金融金融一般証券政策・法律・規制日本の香港向け農産物輸出、24年は6.6％減香港農水貿易統計食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港ＨＫタクシー、アプリ終了へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEWミャンマー総司令官「選挙準備を」、日程は明言せずPICK UP政治政治一般選挙NEW中国工業利益が３年連続マイナスPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ