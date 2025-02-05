10～12月企業売上、5.2％増

インド10～12月企業売上、5.2％増価格下落で鉄鋼部門に打撃PICK UP経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計ＧＤＰ山西の24年ＧＤＰ、2.3％成長＝目標下回る中国山西経済マクロ経済貿易統計NEW広州のＧＤＰ、24年は2.1％成長＝目標未達中国広東経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】全国（１月）中国経済マクロ経済NEW【ニューストップ５】2025年１月台湾経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（１月）台湾経済マクロ経済NEW【月次リポート】韓国（１月）韓国経済マクロ経済政治一般NEW自動車統計吉利の１月販売、単月過去最多の26.6万台中国浙江車両貿易統計自動車NEWＥＶ零ホウの１月販売、２倍の2.5万台中国浙江車両統計自動車NEWＮＩＯの１月販売、38％増の1.4万台中国上海車両統計自動車NEW理想汽車の１月販売、４％減の2.9万台中国北京車両統計自動車NEW小米ＥＶの１月販売、４カ月連続２万台超え中国北京車両統計自動車NEW奇瑞の１月販売、10％増の22.4万台中国安徽車両統計自動車NEW貿易統計上海の貿易額、24年は過去最高の4.27兆元中国上海経済マクロ経済貿易統計NEW農林水産物・食品の対中輸出、24年は３割減中国農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEWスイス時計の中国本土輸出、24年は26％減中国製造貿易統計その他製造精密機器NEW山西の24年ＧＤＰ、2.3％成長＝目標下回る中国山西経済マクロ経済貿易統計NEW吉利の１月販売、単月過去最多の26.6万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW財新製造業ＰＭＩ、１月は50超えも下落継続中国経済マクロ経済貿易統計NEWインドの最新ニュースリライアンス、中国シーインの販売開始インド商業ＩＴ一般繊維小売り日産、左ハンドルのマグナイトの輸出開始インド車両貿易統計自動車NEWルピーの対ドルで最安値更新、87ルピー台にインド金融統計金融一般NEW各国・地域のトップ記事香港ＨＫタクシー、アプリ終了へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEWミャンマー総司令官「選挙準備を」、日程は明言せずPICK UP政治政治一般選挙NEW中国工業利益が３年連続マイナスPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ