中小企業の商機は異分野参入

タイ中小企業の商機は異分野参入市場低迷で業況は低調＝日本公庫PICK UP金融国・地域タイ業種金融関連タグタイ日本車部品その他製造金融一般統計イベント自動車統計３月の乗用車販売大幅増へ、新車投入が寄与中国車両統計自動車江淮汽車の２月販売、５カ月連続マイナス中国安徽車両統計自動車一汽解放の２月販売、２倍の2.5万台中国吉林車両統計自動車安徽合肥、24年の常住人口が１千万人超え中国安徽社会統計社会一般２月の新車販売は３割増 春節・販促効果、ＮＥＶも伸び中国車両貿易統計自動車２月の工場設立８％減、投資額５カ月ぶり増タイ経済マクロ経済統計貿易統計中国ファウンドリーが好調、国産化後押し中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制２月の新車販売は３割増 春節・販促効果、ＮＥＶも伸び中国車両貿易統計自動車２月の中小企業景況感、２カ月連続で悪化香港経済マクロ経済貿易統計卸売りその他サービス不動産小売り外食・飲食24年サービス業収益指数、12業種で上昇香港サービス統計保険卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運小売り外食・飲食工作機械の輸出額、19％減少 １～２月、需要低迷続く台湾製造貿易統計その他製造中小企業の商機は異分野参入 市場低迷で業況は低調＝日本公庫タイ金融統計その他製造金融一般イベント車部品タイの最新ニュース１万バーツ給付第３弾、委員会が実施検討タイ社会マクロ経済社会一般政策・法律・規制バンコク中心部、新宿をモデルに再開発へタイ建設不動産陸運観光外食・飲食ＦＴＩ、米の自動車関税による悪影響を懸念タイ車両貿易自動車政策・法律・規制車部品各国・地域のトップ記事シンガポールセールスフォース、５年で10億米ドル投資へＩＴＩＴ一般NEW中国２月の新車販売は３割増PICK UP車両貿易統計自動車香港タクシーがサービス差別化へPICK UP運輸自動車陸運政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ