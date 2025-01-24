ＲＣＥＰの恩恵、上海税関が全国最大

中国上海ＲＣＥＰの恩恵、上海税関が全国最大経済NEW国・地域中国上海業種経済関連タグ中国統計貿易政策・法律・規制貿易統計ＲＣＥＰの恩恵、上海税関が全国最大中国上海経済貿易統計政策・法律・規制NEW24年12月の経常収支、123.7億米ドル黒字韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般観光NEW農食品の対米輸出増、通商政策に不安視も韓国食品貿易統計食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEW１月のＣＰＩ上昇率、10カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料NEW１月の生産者物価、２カ月連続でプラスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料化学一般鉄鋼・金属建設・プラントNEW24年の設備投資135億Ｓドル ６％増、電子とバイオ医療が好調シンガポール経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターバイオ設備投資NEW中国の最新ニュースＩＴ各社、DeepSeekのＡＩ活用サービス導入中国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター雇用・労務内モンゴル、エネ分野に今年3600億元投資中国内モンゴル公益石油・石炭・ガス電力・ガス・水道設備投資建設・プラントNEW春節の長江デルタ鉄道利用、１日213万人中国上海運輸マクロ経済統計陸運海運空運観光社会一般NEW各国・地域のトップ記事中国若者の「結婚離れ」止まらずPICK UP経済マクロ経済統計その他サービス社会一般政策・法律・規制小売りNEW香港「トランプ流」が香港に衝撃経済マクロ経済貿易海運政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾でDeepseekに関心高まるPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター証券政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ