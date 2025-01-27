雇用増加数、24年は４割減

シンガポール雇用増加数、24年は４割減外国人労働者の伸び鈍化でPICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計雇用・労務失業率雇用増加数、24年は４割減 外国人労働者の伸び鈍化でシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務NEW12月の失業率0.8％、２カ月連続で改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務上海のＧＤＰ、24年は5.0％成長中国上海経済マクロ経済統計12月ＮＺカード支出２％増、家計の消費は堅調ニュージーランド経済マクロ経済統計12月失業率3.32％、11カ月ぶり低水準台湾経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ求人広告22％減、休暇終え求職は活発化ニュージーランド経済統計雇用・労務小売り外食・飲食シンガポールの最新ニュース４年10カ月ぶり金融緩和、物価上昇率低下でシンガポール金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制官民ファンド、スマートシティー関連で覚書シンガポール経済ＩＴ一般インフラ環境政治一般東京理科大発企業、アシストスーツ販売シンガポール製造その他製造NEW各国・地域のトップ記事香港香港をもっと知って楽しもう独自PICK UP経済マクロ経済政策・法律・規制NEWタイ米国で「日中協業」の局面も独自PICK UP経済マクロ経済貿易自動車電子・コンピューター電機政策・法律・規制NEWミャンマー国軍選挙でも民主の種つなぐ独自PICK UP政治政治一般政策・法律・規制軍事選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ