24年の輸出額、5.4％増の3005億ドル

タイ24年の輸出額、5.4％増の3005億ドルPICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグ中国タイ日本米国欧州マクロ経済統計貿易貿易統計甘粛のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国甘粛経済マクロ経済貿易統計NEW24年の工業生産指数、過去３番目の高水準台湾経済マクロ経済統計NEW３業種の売上高が過去最高 卸売業はＡＩ貢献、２年ぶり増台湾経済マクロ経済統計決算卸売り小売り外食・飲食NEW24年の輸出額、5.4％増の3005億ドルタイ経済マクロ経済貿易統計NEWキャッサバ輸出、12月に14カ月ぶりプラスタイ農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW24年のＣＰＩ上昇率2.4％、減速傾向顕著シンガポール経済マクロ経済統計NEWタイの最新ニュース米の対タイ関税引上げは下半期＝カシコンタイ経済マクロ経済貿易金融一般１Ｑ成長率、前年超える見込み＝財務副大臣タイ経済マクロ経済宇宙デジタルブラスト、アジア工科大と提携タイＩＴベンチャーＩＴ一般NEW各国・地域のトップ記事中国低空経済を新たな起爆剤にPICK UP独自運輸マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制NEW香港出入境ピークは31日と２日PICK UP観光陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW台湾３業種の売上高が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計決算卸売り小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ