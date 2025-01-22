12月失業率3.32％、11カ月ぶり低水準

台湾12月失業率3.32％、11カ月ぶり低水準経済国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計雇用・労務失業率12月失業率3.32％、11カ月ぶり低水準台湾経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ求人広告22％減、休暇終え求職は活発化ニュージーランド経済統計雇用・労務小売り外食・飲食24年の就業者1256万人、通年目標を達成中国経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制24年新車販売、初の80万台超え 電動車は19.2％増の4.6万台マレーシア車両統計自動車一行ニュース（20日付）中国経済マクロ経済山東のＧＤＰ、24年は5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済統計台湾の最新ニュース12月の新規住宅ローン金利、16年ぶり高さ台湾金融マクロ経済統計金融一般不動産中銀の次期理事12人任命、兆豊金の董事長も台湾金融金融一般政策・法律・規制その他のニュース（22日付）台湾経済マクロ経済各国・地域のトップ記事香港大湾区航空が128便欠航PICK UP運輸空運観光台湾25年度中央政府予算案が可決PICK UP政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制韓国食品輸出額が最高の1.6兆円PICK UP食品マクロ経済貿易統計食品・飲料各国・地域のトップ記事一覧へ