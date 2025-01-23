国境貿易は１年で改善見込み、輸出７％増

タイ国境貿易は１年で改善見込み、輸出７％増経済国・地域タイ業種経済関連タグ中国タイミャンマーラオスマレーシアシンガポールマクロ経済統計貿易貿易統計海南省の輸出額、24年は43.5％増＝過去最高中国海南経済マクロ経済貿易統計河南のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国河南経済マクロ経済貿易統計河北のＧＤＰ、24年は5.4％成長中国河北経済マクロ経済貿易統計オフィスの値下がり止まらず 賃貸市場、続く需要低迷と供給増中国建設統計その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り空港旅客、24年は34％増の5305万人香港運輸貿易統計空運キャセイの24年旅客、前年比27％増香港運輸貿易統計空運観光タイの最新ニュースＰＭ2.5濃度、70都県で安全基準を上回るタイ社会社会一般環境【タイ政治社会の潮流】タックシンと「取引（ディール）」（第443回）タイ政治政治一般工業団地公団とピントン、東部で新規開発タイ建設建設・プラント各国・地域のトップ記事香港大湾区航空が128便欠航PICK UP運輸空運観光台湾25年度中央政府予算案が可決PICK UP政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制韓国食品輸出額が最高の1.6兆円PICK UP食品マクロ経済貿易統計食品・飲料各国・地域のトップ記事一覧へ