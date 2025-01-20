10～12月の失業率3.1％、前期から横ばい

香港10～12月の失業率3.1％、前期から横ばいPICK UP経済国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率一行ニュース（20日付）中国経済マクロ経済山東のＧＤＰ、24年は5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済統計10～12月の失業率3.1％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務シドニー失業率、最高と最低地域格差大オーストラリア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務今年の豪成長2.1％、先進国平均超へ＝ＩＭＦオーストラリア経済マクロ経済12月の経済指標、小売売上高の伸び回復中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料鉄鋼・金属その他製造精密機器ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食貿易統計寧波舟山港の貨物取扱量、16年連続世界一中国浙江運輸貿易統計陸運海運遼寧のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済貿易統計24年造船世界シェア、中国は２年連続５割超中国製造貿易統計その他製造海運10～12月の失業率3.1％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務24年輸出額の対中国・香港比、31.7％に縮小台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター鉄鋼・金属その他製造機械「楽観度」38四半期ぶり高水準 企業の景況感、「横ばい」が拡大台湾経済マクロ経済統計雇用・労務香港の最新ニュースユネスコの「美食都市」、申請を検討へ香港観光食品・飲料観光社会一般文化・宗教政策・法律・規制外食・飲食求人ジョブズＤＢ、24年の平均応募数８割増香港経済マクロ経済統計雇用・労務大手企業景況感、１Ｑも悪化が改善上回る香港経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事シンガポールヴィーナエナジー、滋賀の太陽光発電所稼働PICK UP公益電力・ガス・水道更新香港大学生狙う詐欺、被害15億円PICK UP社会社会一般教育事件政策・法律・規制台湾「楽観度」38四半期ぶり高水準PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事一覧へ