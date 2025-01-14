成長率予測、中銀1.6～1.7％に下方修正へ

韓国成長率予測、中銀1.6～1.7％に下方修正へPICK UP経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済政治一般ＧＤＰ重慶市のＧＤＰ、24年は5.7％成長中国重慶経済マクロ経済統計政策・法律・規制貴州省のＧＤＰ、24年は5.3％成長中国貴州経済マクロ経済統計江西のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標達成中国江西経済マクロ経済統計雲南の24年ＧＤＰ、3.3％成長＝目標下回る中国雲南経済マクロ経済統計山東のＧＤＰ、24年は5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済統計遼寧のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済貿易統計韓国の最新ニュースロッテマート、６年ぶり新店舗オープン韓国商業食品・飲料小売り尹氏の逮捕状請求、当局が内乱容疑で韓国政治社会一般事件政治一般軍事選挙外交鳥貴族がソウルで出店加速 ４カ月で３店舗、認知度向上狙う韓国サービス食品・飲料外食・飲食各国・地域のトップ記事シンガポールヴィーナエナジー、滋賀の太陽光発電所稼働PICK UP公益電力・ガス・水道更新香港大学生狙う詐欺、被害15億円PICK UP社会社会一般教育事件政策・法律・規制台湾「楽観度」38四半期ぶり高水準PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事一覧へ