25年の経済成長率、5.5％予測＝世界銀行

カンボジア25年の経済成長率、5.5％予測＝世界銀行経済国・地域カンボジア業種経済関連タグカンボジアマクロ経済統計貿易統計寧波舟山港の貨物取扱量、16年連続世界一中国浙江運輸貿易統計陸運海運遼寧のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済貿易統計24年造船世界シェア、中国は２年連続５割超中国製造貿易統計その他製造海運10～12月の失業率3.1％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務24年輸出額の対中国・香港比、31.7％に縮小台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター鉄鋼・金属その他製造機械「楽観度」38四半期ぶり高水準 企業の景況感、「横ばい」が拡大台湾経済マクロ経済統計雇用・労務カンボジアの最新ニュース春秋航空、カンボジア便の運航再開カンボジア運輸空運観光24年の国際空港利用者、565万人で４割増カンボジア運輸統計空運観光24年の農産物生産７％増、輸出量は３％増カンボジア農水貿易統計農林・水産各国・地域のトップ記事シンガポールヴィーナエナジー、滋賀の太陽光発電所稼働PICK UP公益電力・ガス・水道更新香港大学生狙う詐欺、被害15億円PICK UP社会社会一般教育事件政策・法律・規制台湾「楽観度」38四半期ぶり高水準PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事一覧へ