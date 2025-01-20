日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月17日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月17日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年01月17日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月16日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月16日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月15日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月15日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース【書籍ランキング】１月２日～１月８日日本社会社会一般NEW〔アジア人事〕安川電機日本経済マクロ経済電機機械NEW【マーケット情報】商品市況（2025年01月17日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW各国・地域のトップ記事香港香港伝統「竹の足場」に逆風PICK UP建設不動産建設・プラント文化・宗教政策・法律・規制NEWミャンマー25年の日系昇給率19.5％予測PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国24年のＧＤＰ成長率5.0％PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ