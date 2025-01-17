豪12月失業率、４％に上昇

オーストラリア豪12月失業率、４％に上昇過去１年ほぼ横ばい経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア統計雇用・労務失業率陝西省、25年成長率目標は「５％前後」中国陝西経済マクロ経済統計広東省、25年の経済成長目標「５％前後」中国広東経済マクロ経済統計政策・法律・規制湖北のＧＤＰ、25年目標は「６％前後」中国湖北経済マクロ経済統計自動車遼寧省、25年成長率目標は「５％以上」中国遼寧経済マクロ経済統計豪12月失業率、４％に上昇 過去１年ほぼ横ばいオーストラリア経済統計雇用・労務天津市、25年成長率目標は「５％前後」中国天津経済マクロ経済統計政策・法律・規制オーストラリアの最新ニューステイクオフ：シドニー市内を車で運転…オーストラリア社会社会一般〔オセアニアン事件簿〕コールズ包丁販売中止、13歳少年が従業員刺傷オーストラリア社会食品・飲料社会一般事件政策・法律・規制小売り売り出し住宅増加、シドニーなどで価格下落オーストラリア建設不動産各国・地域のトップ記事中国消費者の価格感度高まるPICK UP食品食品・飲料社会一般更新香港財政赤字の削減議論が活発化PICK UP経済マクロ経済陸運観光娯楽社会一般雇用・労務政策・法律・規制財政台湾ＴＳＭＣ、24～26％増収予想PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資各国・地域のトップ記事一覧へ