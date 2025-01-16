マレーシア【今週の予定】経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済ＣＰＩ24年のＧＤＰ成長率5.0％ 政府目標達成、４Ｑに加速中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW25年の日系昇給率19.5％予測 ＮＮＡ調査、物価高など押し上げミャンマー経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEW日系昇給率、25年は4.3％ 前年実績と同水準の見通し＝ＮＮＡマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW広東省、25年の経済成長目標「５％前後」中国広東経済マクロ経済統計政策・法律・規制湖北のＧＤＰ、25年目標は「６％前後」中国湖北経済マクロ経済統計自動車貿易統計青島の輸出、24年は初の5000億元突破中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW深センの輸出額、24年は15％増＝過去最高中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW12月のエネルギー生産、原炭は4.2％増中国資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW24年のＧＤＰ成長率5.0％ 政府目標達成、４Ｑに加速中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW12月の輸出6.6％増、同月最高を更新韓国経済マクロ経済貿易統計NEW25年の日系昇給率19.5％予測 ＮＮＡ調査、物価高など押し上げミャンマー経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEWマレーシアの最新ニュース24年のＧＤＰ成長率5.1％、統計局見込みマレーシア経済マクロ経済統計NEWエネ移行省、大規模太陽光発電の入札第２弾マレーシア公益電力・ガス・水道環境政策・法律・規制NEWＵモバイル、１年半以内に第２の５Ｇ展開マレーシアＩＴＩＴ一般通信インフラ政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港香港伝統「竹の足場」に逆風PICK UP建設不動産建設・プラント文化・宗教政策・法律・規制NEWミャンマー25年の日系昇給率19.5％予測PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国24年のＧＤＰ成長率5.0％PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ