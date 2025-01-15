ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月）タイなど主要３市場の不振継続車両国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計ＢＭＷの中国販売、24年は13％減の71万台中国車両貿易統計自動車車載動力電池の搭載量、24年は４割増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品一汽集団の24年販売、320万台で目標未達中国吉林車両貿易統計決算自動車北京市、25年成長率目標は「５％前後」中国北京経済マクロ経済統計自動車インフラ政策・法律・規制24年12月の消費者信頼感、過去半年で最高にタイ経済マクロ経済統計自動車不動産ＥＶ登録台数６千台超、前年比３倍にミャンマー車両統計自動車電機グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月） タイなど主要３市場の不振継続ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月） タイやインドネシアなどが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（10月） 輸出６％増、７カ月連続でプラスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月） 主要４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（10月） タイが主要６カ国中５位に転落ASEAN車両統計自動車シンガポールの最新ニュース米国の高関税政策、「巻き添え被害」を懸念シンガポール経済マクロ経済貿易政治一般政策・法律・規制NEWＳＴエンジ、海上作業向け特殊船の建造受注シンガポール製造ＩＴ一般その他製造石油・石炭・ガスインフラ海運シングルファミリーオフィス、前年比43％増シンガポール金融金融一般各国・地域のトップ記事シンガポール企業向け研修リスキル、支店を設立日系企業進出PICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEWミャンマーＥＶ登録台数６千台超、前年比３倍にPICK UP車両統計自動車電機中国盛り上がる冬スポーツに商機独自PICK UP製造その他製造その他サービス建設・プラント観光娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ